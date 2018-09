Inter Champions, strada aperta anche per Di Gennaro

(Inter Champions) Le favole esistono, anche in un mondo difficile e competitivo come quello del calcio di altissimo livello. Ne è buon testimone Raffaele Di Gennaro, portiere classe 93 ex estremo difensore della Primavera nerazzurra. Dopo l’esperienza allo Spezia dello scorso anno, Di Gennaro è rientrato alla base nell’ultimo mercato, rimanendo agli ordini di Spalletti in attesa di una nuova sistemazione.

Ma la vita può regalare sorprese davvero inaspettate. E dunque ecco che con la partenza di Karamoh sul gong del mercato e con la necessità di inserire un giovane di provenienza del vivaio nerazzurro, Di Gennaro si è ritrovato proiettato nella lista depositata dall’Inter per la prossima Champions. Normale la felicità del portiere che ha commentato così: “Sono molto felice e onorato di far parte della lista Champions della mia squadra del cuore!!!”.

Di Gennaro è arrivato giovanissimo all’Inter nel 2002 e dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili è approdato nella Primavera di Stramaccioni. Il 2011-12 fu l’anno della sua esplosione, con la conquista della Next Gen (La Champions Giovanile) e lo scudetto tricolore. Nella finalissima del campionato l’Inter ebbe la meglio per 3-2 sulla Lazio: per il colmo della sfortuna Di Gennaro non potè difendere la porta nerazzurra a causa di un infortunio patito nella semifinale. Gli anni successivi lo hanno visto protagonista di buoni campionati di serie B a Cittadella, Latina, Terni e Spezia.