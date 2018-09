Inter: manager per lo stadio, torna Van Huuksloot

(Inter News) Il Corriere dello Sport riporta la notizia di un altro tassello della compagine societaria nerazzurra che viene inserito per completare lo staff dirigenziale. Qualche settimana fa era stato Michael Williamson a risolvere il suo rapporto di lavoro con il club dopo aver rivestito il ruolo di Chief Strategy Officer, occupandosi direttamente dello stadio di San Siro.

Dai prossimi giorni arriverà al suo posto da Mark Van Huuksloot. Per il manager olandese è un ritorno in famiglia. Dopo aver lavorato in Ernst & Young, nel 2014 era arrivato all’Inter chiamato dalla proprietà di Erick Thohir.

La sua funzione all’Inter era stata prima quella di Director of strategic planning and control poi era diventato responsabile di tutte le operazioni inerenti lo stadio .

Questo fino allo scorso mese di ottobre quando Van Huuksloot ha assunto la carica di direttore generale di MI Stadio Srl, la compartecipata delle due squadre milanesi che si occupa della gestione dello stadio Meazza. Con l’arrivo della nuova proprietà del Milan, i contatti con la società rossonera per decidere del futuro del Meazza saliranno certamente di livello.

Si tratterà di conoscere le volontà dei due club di continuare a fruire dello storico impianto milanese oppure se prevarrà la volontà di realizzare nuovi impianti. Qualunque sia la scelta, i due club sono destinati a lavorare insieme ancora per anni e dunque insieme dovranno cercare modalità e risorse per rinnovare lo stadio ai livelli dei migliori stadi europei.

Fonte Corriere dello Sport

