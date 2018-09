Inter News: niente esami, D’Ambrosio e Nainggolan ok

(Inter News) Poca gente agli ordini di Spalletti durante l’allenamento di oggi, tenuto conto dell’assenza di ben 11 nazionali. Quel che resta della squadra ha svolto tecnico e atletico preparatorio per la ripresa del campionato dopo la sosta nella gara interna contro il Parma.

Dalle notizie pervenute ieri sembrava che tanto Nainggolan quanto D’Ambrosio dovessero sottoporsi oggi a controlli medici per verificare la consistenza degli acciacchi patiti nella vittoriosa trasferta di Bologna. Invece nessuna visita e nessun accertamento per i due, che hanno lavorato ad Appiano sotto il controllo attento dei medici.

Icardi e Lautaro, ancora incertezze

Dagli USA invece arrivano notizie che non possono far felice Spalletti. Anche per Lautaro Martinez e Mauro Icardi nessun controllo medico oggi. Nel ritiro della nazionale argentina, i due hanno svolto lavoro a parte rispetto al gruppo. Le notizie parlano di una esclusione per entrambi dalla prima amichevole che l’Albiceleste sosterrà venerdì prossimo a Los Angeles contro il Guatemala. Entrambi invece dovrebbero essere abili ed arruolati per il secondo impegno, in programma nel New Jersey nella notte tra l’11 ed il 12 settembre. Questo preoccupa non poco mister Spalletti anche perché i due attaccanti tornerebbero disponibili per lo staff nerazzurro solo giovedì 13 a due giorni dalla gara con il Parma.