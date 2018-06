(Flash) Cancelo sbarca a Torino nell’indifferenza generale

Juve: Cancelo, accoglienza fredda

(Calcio mercato Inter) Secondo le ultime notizie, Joao Cancelo sarebbe sbarcato all’aereoporto di Torino, pronto ad iniziare la sua nuova avventura in bianconero. Il portoghese è arrivato poco fa proveniente dalla Spagna. Le poche immagini disponibili al momento parlano di un arrivo sotto tono, con pochissima gente ad accoglierlo all’arrivo.

Una differenza lampante rispetto all’accoglienza riservata ieri a Nainggolan da parte dei tifosi interisti, con centinaia di persone radunatesi sotto la sede di Corso Vittorio Emanuele per salutare il centrocampista belga.

Cancelo passa alla Juventus dopo l’esperienza di un anno all’Inter, con una seconda parte di stagione davvero buona. Molti pensavano alla possibilità di un suo riscatto ma l’ investimento di circa 40 milioni pretesi dal Valencia non era nelle idee di Piero Ausilio e di Luciano Spalletti per un terzino.

Nè il FFP lasciava spazio ad operazioni così onerose, dopo l’acquisto di Nainggolan ed in previsione di altre operazioni che l’Inter sta definendo.

Cancelo ha fatto la sua scelta, buon per lui. Non è Maicon e non è neanche Pistone. Resterà una meteora nel ricordo dei tifosi.