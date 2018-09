Fiorentina, Pezzella: “Lotta scudetto, occhio all’Inter. A Icardi ho detto che…”

German Pezzella ha parlato della lotta al vertice

Anche German Pezzella parla della lotta al vertice in Serie A. Ecco le dichiarazioni del centrale argentino della Fiorentina al Corriere dello Sport.

La Juventus è la candidata allo scudetto?

“E’ presto per dirlo, ma vincere 7 campionati di fila non succede per caso. Con la campagna acquisti fatta, partono favoriti”.

Chi è che insegue?

“A Icardi ho detto che qualche intoppo all’inizio della stagione può succedere, ma i nerazzurri non sono da sottovalutare. Come Roma e Napoli”.

E dopo chi viene?

“Dopo le 5-6 squadre di altissimo livello, nelle altre 5-6 che inseguono ci siamo anche noi. Non parto battuto, i miracoli esistono: il Leicester lo sta a dimostrare”.

Quale l’attaccante che le ha creato più difficoltà?

“Immobile. Poi ci sono i soliti Higuain, Icardi, Dybala, Lautaro Martinez e Dzeko”.