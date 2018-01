Fiorentina-Inter, il nerazzurro si prepara a cambiare ruolo

Inter, Cancelo torna esterno alto?

L’Inter prova delle situazioni alternative in vista del match contro la Fiorentina. Spalletti, nel corso degli ultimi allenamenti, ha provato Candreva trequartista e Cancelo esterno alto. Il portoghese, dopo le ultime prove convincenti giocate nel ruolo di terzino, potrebbe cambiare posizione, potrebbe tornare più avanzato. Il numero 7 della Beneamata ha ancora molto da dimostrare e, dopo gli applausi guadagnatosi al Meazza, non vuole fermarsi. L’esterno, di proprietà del Valencia, è diventato un punto fermo dell’Inter spallettiana dopo l’infortunio di D’Ambrosio. I miglioramenti in fase difensiva sono evidenti. I suoi interventi, ora, sono tempestivi e mirati.

Serve, però, più incisività in zona offensiva. Icardi e compagni non sono riusciti a sfruttare le assistenze del portoghese, poichè imprecise. Questo è un aspetto da migliorare, da forgiare perchè il materiale, a disposizione di Spalletti, è molto interessante. Il prezzo del suo riscatto è elevato (si tratta di 35 milioni di euro). Cancelo è stato in grado di farsi spazio in una squadra di intoccabili a differenza del suo compagno Dalbert. L’ex Nizza, nonostante il buon ingresso con la Lazio, poteva fare meglio, doveva fare meglio. L’Inter lo ha inseguito per tutta l’estate; ha speso quasi 30 milioni per strapparlo alla concorrenza degli Spurs.