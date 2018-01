Fiorentina-Inter, il difensore verrà confermato dall’inizio

Inter, Ranocchia ancora titolare contro la Viola

L’Inter scende in campo venerdì sera contro la Fiorentina. Dopo aver giocato alla grande contro la Lazio, Ranocchia sarà nuovamente al centro della difesa contro Simenone e compagni. Il centrale azzurro si è ripreso il posto nel reparto arretrato per via dell’infortunio di Miranda. Il numero 13 si è messo a disposizione del mister, della squadra e si è guadagnato la fiducia di tutti, a partire dai tifosi. Il lavoro paga, eccome se paga. La gara contro la compagine allenata dall’ex Pioli vale molto, vale perchè i nerazzurri hanno bisogno di tornare alla vittoria.

Spalletti, per via dei limiti della rosa, non ha molte soluzioni alternative a disposizione. L’ex allenatore della Roma dovrà affidarsi ai soliti elementi, ai soliti undici poichè le seconde linee, Eder su tutti, non si sono dimostrati all’altezza delle richieste del mister. Molti dei titolari hanno molto da dimostrare. Gagliardini è uno di questi. Il centrocampista, numero 5 nerazzurro, viene da un momento particolarmente negativo, ma vuole dimostrare a sè stesso e agli altri che merita di giocare nella Beneamata. Il lavoro è l’unica soluzione a questo tipo di problemi. In questo senso, la storia del compagno di squadra Ranocchia insegna.