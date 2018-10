Figc, arriva la scelta di Moratti: elezioni il giorno 22 ottobre

Moratti non si è candidato

Massimo Moratti ha rinunciato alla candidatura della Figc. Gabriele Gravina, infatti, è l’unico nome depositato per le elezioni del 22 ottobre. Le candidature scadevano ieri a mezzanotte e l’attuale presidente della Lega possiede già il 64% dei voti, grazie all’appoggio della Lega Pro Lega Nazionale Dilettanti, Aiac e Aia. Nella giornata di venerdì è arrivata anche la buona notizia da parte di Serie A e Serie B. A breve verrà programmato il suo programma sul sito della Figc.

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto su tale tema e su quella che è la situazione del calcio cadetto. Queste le parole riportate dal Messaggero:

«Oggi non sappiamo quante squadre abbia la serie B e la Serie C e altre cose non logiche in un calcio importante come il nostro, ma purtroppo sono accadute perché il commissario Figc non è riuscito a far rispettare un certo corso di azione. Siamo in ritardo di 8 mesi sulla sua elezione che forse già allora andava fatta e così oggi non saremmo in questa situazione».