FFP, l’Inter oggi a Nyon: in programma incontro con l’UEFA (GdS)

FFP, Inter a Nyon

L’Inter, nella giornata di oggi, sarà a Nyon, in Svizzera, per un incontro con l’UEFA riguardante, ovviamente, il bilancio della passata stagione. Lo rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Ecco le parole della rosea: “Appuntamento a Nyon oggi per l’Inter, che nella sede della Uefa presenterà il bilancio chiuso il 30 giugno. Spetterà a Tim Williams, chief financial officer della società nerazzurra, guidare il club in Svizzera ed esporre tutti i punti del bilancio”.

Sarà un incontro questo di routine. Infatti, dall’incontro di oggi non dipenderà nulla. L’Inter rimarrà ancora in regime di settlement agreement almeno fino alla fine della stagione. Quest’incontro rappresenta una sorta di meeting nel quale l’Inter si mette a completa disposizione dell’UEFA per eventuali chiarimenti sul bilancio dello scorso anno.

Incontro decisivo nella primavera del 2019

L’Inter sarà “giudicata” dall’UEFA, per quel che riguarda il FFP, solo nella primavera del 2019. In quell’occasione, infatti, verrà stabilito se il settlement agreement rimarrà o svanirà grazie ai risultati virtuosi ottenuti dalla società nerazzurra in questi anni.

La Gazzetta dello Sport, inoltre, spiega che Ausilio e Marotta dovranno mettere insieme, alla fine della stagione, 40/50 milioni di plusvalenze. Sarà sostanzialmente l’ultima volta che l’Inter dovrà farlo, dopo di che potrà spendere sul mercato come mai aveva fatto prima. E forse allora avremo un assaggio della potenza economica di Suning.