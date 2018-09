Ffp, la Uefa vuole vederci chiaro: riaperto il caso contro il top club!

Doveva arrivare la decisione definitiva da parte dell’Uefa, così non è, si riapre il caso per un controllo più approfondito

Il Psg è nuovamente nel mirino dell’Uefa per il Financial Fair Play. Negli anni precedenti, assieme al Manchester City, il club parigino era stato sanzionato dall’organo competente. Questa estate, un nuovo vincolo imposto dall’Uefa, con il Psg che ha dovuto cedere dei giocatori per incassare 60 milioni di plusvalenze entro la fine di giugno. Questo per non incorrere in una nuova sanzione.

Dopo la fine del calciomercato, doveva arrivare la decisione definitiva, ma così non è stato. L’Organo di Controllo Finanziario per Club (CFCB) ha deciso il rinvio. Ora, sarà compito dell’autorità di controllo finanziario dei club (ICFC) riesaminare il caso del Psg, andando più in profondità ed entrando nei dettagli. Nel mirino dell’organo competente, i trasferimenti di Neymar e Mbappé al club francese. Oltre a questo, un controllo più approfondito sulle entrate e uscite del club parigino, per verificare se il Psg abbia speso più di quanto incassato.