FFP | Il comunicato ufficiale, UEFA pronta a riaprire dossier in caso di irregolarità

UEFA, il comunicato ufficiale

La UEFA ha diramato un comunicato ufficiale in merito ad una possibile riapertura dei dossier riguardanti alcune possibili irregolarità legate al FFP.

Il comunicato

“Il Fair Play finanziario (FFP) ha migliorato di gran lunga lo stato di salute delle finanze del calcio europeo a livello di club. Sette anni fa, infatti, i club europei avevano un debito cumulativo di 1,7 miliardi di euro, l’anno scorso si è arrivati a un utile di 600 milioni di euro. La sua introduzione è stata senza dubbio un successo per il calcio in tutta Europa. Il FFP è un regime che i club desiderosi di partecipare alle competizioni U EFA accettano di rispettare, e si basa sulla collaborazione dei club nel dichiarare una posizione finanziaria completa e genuina. La UEFA può verificare le informazioni che riceve, ma deve anche contare sul fatto che quelle informazioni siano lo specchio reale e preciso dello stato finanziario di un club. La UEFA conduce una valutazione annuale di tutti i club sui requisiti FFP di pareggio in bilancio su base triennale. Ciò include una valutazione approfondita delle posizioni finanziarie dei club sulla base sia delle informazioni divulgate dai club stessi (ovvero i rendiconti finanziari verificati indipendentemente), sia di una serie di verifiche e analisi di conformità intraprese dalla UEFA (ovvero verifiche effettuate tramite organi terzi e indipendenti). In caso venissero fuori nuove informazioni che potrebbero essere rilevanti per tale valutazione, la UEFA le userebbe per contestare le cifre e per chiedere spiegazioni, chiarimenti o ulteriori prove da parte del club interessato.Se nuove informazioni dovessero rilevare delle possibili irregolarità nei casi precedentemente archiviati, tali casi potrebbero essere riaperti e riesaminati caso per caso. Questa linea di condotta è applicata a tutti i club che richiedono una licenza UEFA e partecipano a competizioni europee per club”.