Ferrero polemico: “Mi rode per ieri. Contro il culo…”

Il presidente della Sampdoria Ferrero recrimina: “Contro il cul la ragion non vale”

Noto per essere un personaggio vulcanico il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero anche nel post gara di ieri ha dato prova della sua estrosità. Stando al patron doriano il risultato finale non rispecchierebbe esattamente l’andamento della gara. La squadra avrebbe meritato di portare a casa un punto vista la gara espressa contro l’Inter. Questo il pensiero di Ferrero, che ha sottolineato che la vittoria dei nerazzurri sia stato un mero frutto della fortuna (per così dire).

Queste le parole di Ferrero

“Mi rode molto per questa gara. Abbiamo giocato una grande partita e alla fine l’abbiamo persa, proprio alla fine. Questo risultato mi fa pensare una cosa: “contro il cul la ragion non vale.” Analizzando la gara li avevamo sovrastati. Non abbiamo concesso nemmeno un’occasione per andare in vantaggio, e nel primo tempo non sono praticamente esistiti. Ma non ho rimpianti. Se non fosse stato per la sconfitta rimediata in quel modo questa serata me la sarei portata dentro per sempre. L’Inter è una grande squadra e noi siamo stati capaci di tenergli testa. Fino alla fine, fino a quel colpo di culo insomma.” Queste le parole raccolte dalla Gazzetta dello Sport.