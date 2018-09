Felipe Melo non cambia, espulsione killer in Libertadores

Felipe Melo perde il pelo, ma non il vizio. L’espulsione in Copa Libertadores conferma la fama da “killer”.

C’è chi se la passa bene e chi se la passa meno bene, per usare un eufemismo, tra gli ex Inter. Gabigol segna, Felipe Melo distrugge. È proprio il caso di dirlo. L’ex centrocampista dell’Inter non perde affatto la sua fama da giocatore di temperamento e la avalla ulteriormente. Basti guardare il suo ultimo match di Copa Libertadores per capire tutto.

Felipe Melo espulso dopo 3 minuti in Palmeiras-Cerro Porteno.

Sono bastati tre minuti a Felipe Melo per vedersi sventolare un cartellino rosso. Di certo non una novità per uno come lui. Quando si dice: il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Felipe Melo duro a morire sotto questo punto di vista. Il Palmeiras vince 2-0 la gara. Lui no. Un’altra macchia nel suo curriculum ben poco immacolato.