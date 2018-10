(FcInterNews) Spalletti: “Turnover? Io cambio i titolari con altri titolari”

Spalletti: “La società ha lavorato bene sul mercato”

L’Inter di Luciano Spalletti si prepara alla trasferta di Ferrara. Il manager presenta il match, il posticipo, concentrandosi, soprattutto, sulla sua rosa e sul turnover. “Questo fatto del turnover mi garba poco. Io sostituisco i titolari con dei titolari. La rosa è ampia perché doveva essere così. Ci sono delle difficoltà a dover rimettere 95′ due giorni dopo per tre volte di fila gli stessi. Visto che la società ha lavorato benissimo sotto l’aspetto del numero dei calciatori, ora bisogna usarli. Che poi io decida per l’uno o l’altro la cosa fondamentale da sapere è che in campo va l’Inter” – ha dichiarato il porfessionista -.

Spalletti: “Dobbiamo essere più attenti e disponibili”

Le vittorie ottenute nell’ultimo periodo non possono essere state frutto dle caso. Spalletti spiega così ai giornalisti: “Il miglioramento non può che essere un sostegno al fatto che stiamo lavorando nella maniera giusta. Dobbiamo metterci ancora più disponibilità e attenzione. Per me non abbiamo ancora espresso il nostro massimo e queste vittorie non devono farci stare comodi. Quando si indossa la maglia dell’Inter ogni partita è un esame e ogni situazione siamo chiamati a dimostrare tutte le volte di essere da Inter. Abbiamo fatto bene, con dei risultati molto importanti in una competizione unica. Siamo riusciti a mantenere l’equilibrio anche dopo lo svantaggio che è fondamentale perché in passato è saltato il banco. Siamo sulla strada buona, dobbiamo mantenere l’attenzione e fare risultato domani” – ha aggiunto l’ex Roma e Zenit -.