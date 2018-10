“I nerazzurri lo hanno accolto alla grande”

Il padre di Lautaro Martinez, Mario, ha parlato a 360° del figlio e dei suoiprimi mesi all’Inter. “Mio figlio si trova benissimo, sia a Milano come città che all’Inter come club. I nerazzurri lo hanno accolto in maniera meravigliosa e grazie a tutti i suoi compagni di squadra si sta ambientando molto rapidamente” – ha dichiarato il padre -.

“Con Icardi ha un rapporto splendido”

Le parole del genitore si concentrano poi sul rapporto con il capitano della squadra e connazionale, ovvero Mauro Icardi. “Con Mauro si è creato un rapporto buonissimo, tanto in campo come fuori dal campo. E Mauro lo ha aiutato moltissimo nel suo ambientamento all’Inter. Possono tranquillamente giocare insieme, lo hanno dimostrato perfettamente in alcune amichevoli estive” – ha aggiunto Martinez -.

Spalletti parla sempre bene di mio figlio”

Le dichiarazioni di Martinez, infine, toccano una persona, una figura alquanto importante in orbita Inter. Si tratta di Luciano Spalletti, l’allenatore. “Si, ho letto e ascoltato le conferenze stampa di Spalletti, ha parlato sempre bene di Lautaro. Spalletti è un tecnico che ha sempre ottenuto grandi risultati e questo aumenta la fiducia per continuare a lavorare nel migliore dei modi” – ha concluso il padre -.