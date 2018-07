FcIN | Mazinho chiarisce la situazione: “A volte le cose non…”

FCiN, parla Mazinho

Intervistato in esclusiva da Fc Inter News, il padre e agente di Rafinha ha parlato del futuro del suo assistito.

Rafinha non è stato riscattato dall’Inter, nonostante un ottimo finale di stagione. I nerazzurri hanno acquistato Nainggolan, il trequartista preferito da Luciano Spalletti. Potrebbero esserci ancora speranze per il brasiliano, che è molto amato dalla tifoseria interista.

Qual è la situazione attuale di Rafinha? L’Inter non ha esercitato il diritto all’acquisto e ora è tornato al Barcellona…

“Lo ha detto lei. Oggi è un giocatore del Barcellona”.

È un peccato però che la volontà di Rafinha di restare a Milano non sia stata rispettata…

“Chiaro. Si è dato da fare per stare bene, recuperare e approfittare di una grande opportunità di restare in un club come l’Inter. Non ci sono dubbi che il suo obiettivo fosse quello di rimanere. Era felice, in un gruppo coeso. Ma non è stato così e adesso lavorerà col Barcellona”.

Ma secondo lei c’è ancora la possibilità che l’Inter lo prenda? Magari dopo aver effettuato qualche cessione…

“Deve chiedere all’Inter. Io non posso rispondere a questa domanda”.

Il problema è che adesso sul giocatore ci sono squadre italiane e inglesi…

“Sì, abbiamo molte opzioni. Al momento però Rafa è un giocatore del Barcellona, dove ha un contratto. Molte squadre sono interessate. Ora ci godiamo le vacanze, anche perché non so se siano arrivate offerte direttamente ai blaugrana. Per quello che ci riguarda aspettiamo la fine del Mondiale e poi saremo pronti a lavorare”.

Cosa avete pensato quando l’Inter ha comprato Nainggolan, che ha lo stesso ruolo di Rafinha?

“Dovrebbe porgere la questione direttamente ad Ausilio”.

Ma l’Inter cosa vi ha detto?

“Nulla. Non hanno comunicato alcunché né a noi né al Barcellona”.

È finito il campionato e zero comunicazioni?

“Esatto. Da questo punta di vista apprendo le informazioni su mio figlio leggendo voi. Grazie alla stampa”.

Ma l’Inter resta la prima opzione di Rafinha o dato che fino a oggi non hanno voluto riscattarlo è finita?

“I nerazzurri non hanno esercitato il diritto di acquisto. Noi per ora non possiamo aspettare. O meglio, non possiamo attendere che l’Inter bussi nuovamente alla nostra porta. Stiamo lavorando per la situazione del giocatore e non possiamo quindi dare la priorità all’Inter per tutti questi aspetti. Anche perché ripeto, le società interessate sono molte. E noi dobbiamo pensare al futuro del giocatore. Voglio aggiungere una cosa importante. Ripeto, Rafinha voleva restare all’Inter. Infelicemente non è successo. È il calcio, cambia tutto da un’ora all’altra”.

Lei lo sa che suo figlio è amatissimo dai tifosi dell’Inter? In poco tempo si percepisce come si siano affezionati a lui.

“Sa, devo dire che il lavoro di Rafinha all’Inter è stato molto buono. Ha dato tutto e per questo non mi sorprendo che i tifosi siano con lui. Ma come ho detto prima il calcio è così. A volte le cose non vanno come ti aspetti. E devi andare avanti”.

Fonte: Fc Inter News