TMW, Facco parla di De Vrij

Mario Facco, ex difensore della Lazio, ai microfoni di TMW ha parlato della situazione di Stefan De Vrij,

Le dichiarazioni di Facco

“De Vrij? Per me è stata fatta una grossa schifezza… Non so se di mezzo ci sia l’Inter o la Lazio. Però per un tifoso che per tutta la stagione segue la sua squadra, vedersi privato di un elemento così importante in un momento così delicato non è certo il massimo. Si può vendere ma si può anche aspettare il momento giusto per annunciare la cessione”.

L’Inter, dal canto suo si è già difesa in precedenza con le parole di Piero Ausilio:”Noi abbiamo avvisato la Lazio su DeVrij a inizio marzo e abbiamo depositato il contratto di dell’olandese qualche giorno dopo, non certo la settimana scorsa. Non so con chi ce l’avesse Tare ma non c’è proprio nulla di cui lamentarsi”.

Anche lo stesso direttore sportivo della Lazio, Tare, ospite negli studi di Sportitalia, rivelò che l’olandese sarebbe potuto andare all’Inter: “E’ già un giocatore dell’Inter? Non so, mi auguro che possa dare tutto fino alla fine per la Lazio. E’ un professionista e lo farà. Ci sono buone possibilità che possa andare all’Inter.

Fonte: TMW