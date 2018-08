Fabrizio Biasin spegne i sogni nerazzurri sul centrocampista

Biasin si espone su Milinkovic Savic

Durante la giornata odierna, alcune testate romane hanno parlato di una possibile trattativa tra Inter e Milinkovic Savic. Biasin si espone in merito.

Il tweet di Biasin

Qualche settimana fa, la voce di un possibile interessamento dell’Inter per il centrocampista del Porto, Herrera, era molto insistente. Il noto giornalista, molto vicino all’ambiente nerazzurro ha twittato: “Vorrei scrivere che # Herrera all’ # Inter è una cazzata, ma se poi lo scrivo mi si dice “infame figlio di maiala!!!” e allora siccome tengo molto a mia madre dirò solo “intrigo # Herrera” che è sempre una bella formula per dire tutto e niente”. Lasciando intuire che la notizia non sarebbe stata veritiera. Nel pomeriggio di oggi, Biasin, ha ripreso il vecchio tweet, commentando: “Ecco. “Intrigo # MilinkovicSavic” .

Le parole di Milinkovic Savic

“Sono tornato alla Lazio, attualmente ho un contratto con i biancocelesti e mi trovo bene qui. Ho in testa solo la mia squadra, sono concentrato sulla Lazio. Nel mercato però non si sa mai cosa può succedere”.