(Extra Inter) Voce choc dalla Spagna: il Barca ha già l’accordo con il bianconero

Alla ricerca dell’eredi di Iniesta

(Juventus Barcellona) Il Barcellona è alla ricerca dell’erede di Don Andrea Iniesta, l’illusionista che per oltre un decennio ha deliziato gli spettatori del Camp Nou (e non solo) con la sua classe cristallina. Uno dei protagonisti più importanti della stagione trionfale dei blaugrana, che ora dovrà essere rimpiazzato. Più facile da dire che da fare.

Nelle ltime settimane si sono intensificate le voci che vogliono il Barca puntare diritto su Miralem Pjanic.

Accordo già fatto con il giocatore?

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, in Spagna si parla di accordo già fatto tra il bosniaco ed il club catalano. Tre anni di contratto a 7,5 milioni di euro netti a stagione. La Juventus, dal canto suo, avrebbe messo un’asticella sotto la quale non ascolterebbe alcuna offerta. 80 milioni, probabilmente da reinvestire a stretto giro di posta su Milinkovic Savic.

Pjainic è arrivato in Italia dal Lione nell’estate del 2011, 5 stagioni in giallorosso che l’hanno consacrato tra i centrocampisti più forti in Europa. Poi nel mercato estivo di due anni fa il colpo di scena. La Juventus si presenta alla Roma con l’assegno previsto dalla clasuola rescissoria: 32 milioni di euro e Pjianic passa agli eterni rivali bianconeri.

61 e presenze e 10 gol il suo bottino nei due anni in bianconero, con alcuni gioielli , soprattutto su punizione, di fattura elevatissima. Ovvio che i top club abbiano messo Pjanic nel loro mirino, anche per l’enorme esperienza maturata in campo europeo e per l’età di 27 quindi ancora relativamente giovane e con lunghi anni di carriera davanti a sé.

80 milioni di euro non sono uno scherzo e anche una potenza come il Barcellona deve valutare ogni particolare prima di investire somme di tale rilevanza. L’accordo con il giocatore potrebbe essere dunque solo il primo passo di una telenovela che potrebbe accompagnare tutto il periodo del mercato calcistico.

Fonte Tuttosport