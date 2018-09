Extra Inter: “Sono disgustato”, la campana del Presidente suona a morto

Extra Inter Roma: Pallotta deluso e arrabbiato

(Extra Inter Roma) Adesso tocca alla Roma salire sulla giostra delle polemiche. Dopo la batosta di Bologna l’ambiente giallorosso è in ebollizione e non potrebbe essere altrimenti viste le aspettative che si erano riversate sulla squadra di Di Francesco. Intendiamoci, siamo alla quinta di campionato, il tempo per vedere i giallorossi rientrare nelle posizioni nobili della classifica c’è tutto. Ma intanto anche il Presidente Pallotta esprime tutto il suo malumore. Il sito della Gazzetta dello Sport riporta la sua sentenza: “sono disgustato”, ricordando che lo stesso giudizio precedette di pochi giorni il siluramento di Rudi Garcia.

Sorride solo il bilancio

“E ora è crisi nera per la Roma. Tutti in discussione, allenatore e giocatori in primis, con la gogna della piazza romana già in funzione. Il pareggio contro l’Atalanta, la sconfitta di San Siro contro i rossoneri, il 2-2 con il Chievo in casa, il brutto k.o. contro il Real Madrid e ora i due gol incassati dal Bologna. E ora le parole di Pallotta sono l’ennesimo macigno su questo inizio di stagione. Nessuno si senta salvo: la contestazione dei tifosi è partita e il presidente non prende le parti della squadra. Severo, laconico, ma decisamente eloquente.”

Ci sarebbe da chiedere a Mr. Pallotta se non avesse messo in conto una qualche difficoltà, dopo le cessioni di Allison, Nainggolan, Strootman, arrivate dopo quelle di Rudiger, Salah, Pjanic. La Roma in 12 mesi ha riempito il portafogli e sistemato il bilancio con queste cessioni illustrissime ma evidentemente i nuovi arrivati devono ancora dimostrare di essere all’altezza di chi se ne è andato. Cosa piuttosto difficile visti i nomi in ballo.

Fonte Gazzetta.it