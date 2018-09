Extra Inter – Sconcerti: “Il Napoli ad oggi è l’unica anti-Juve”

Sconcerti: “I partenopei sono la squadra più completa”

Mario Sconcerti, giornalista professionista, parla di campionato, parla di Scudetto. Stando alle dichiarazioni del professionista, La Juventus, campione in carica da sette anni, almeno per il momento, ha una sola grande antagonista. “Il Napoli mi sembra l’unica squadra che possa avvicinarsi alla Juve perchè è l’unica squadra già completa, già costruita, le altre si stanno ancora cercando. Lo confermano i distacchi in classifica” . ha affermato Sconcerti -.

“Il Napoli è la vera antagonista perchè è la squadra più completa che c’è, le altre squadre non sono ancora pronte. Può succedere che una squadra diventi improvvisamente imbattibile, è raro ma può succedere. Io credo che il Napoli sia la più vicina alla Juve, poi vediamo” – ha aggiunto il giornalista -. Il big match di oggi, sabato 29 settembre, dirà molto in merito al proseguo del campionato italiano, per ora dominato dai bianconeri allenati da Massimiliano Allegri.