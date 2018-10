Extra Inter – Sacchi: “Derby? Sarà sicuramente una gara ricca di emozioni”

Sacchi: “L’Italia fatica a cambiare a livello calcistico”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del grande Milan, si concede ai microfoni e parla a tutto tondo, iniziando dalla Nazionale. “L’Italia non è tra i Paesi calcisticamente più evoluti, ha una resistenza culturale al cambiamento, una visione non lungimirante che le impedisce di avvicinarsi al futuro, ma guarda piuttosto al passato. Solitamente chi gioca meglio vince, ma soprattutto chi vince giocando bene acquisisce un’autorità morale che chi vince giocando male non acquisirà mai” – ha affermato l’ex professionista -.

In seguito, le sue parole toccano un altro tema delicato, un tema che riguarda il campionato. La stracittadina milanese è ormai alle porte. Manca solo una settimana al fischio d’inizio. “Il derby sarà una bella partita, spero che sia ricca di emozioni, ben giocata e ricca di spettacolo. In quel momento usciamo tutti contenti, anche i perdenti” – ha aggiunto Sacchi -.

Le sue ultime parole, infine, vanno ad elogiare uno dei migliori allenatori dell’attuale palcoscenico calcistico. “Guardiola? Fa parte di quegli allenatori che hanno dato un contributo importante all’evoluzione del calcio, è una persona che fa bene al calcio” – ha concluso l’ex allenatore -.