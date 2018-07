(Extra Inter) Roma scatenata sul mercato, ecco il nuovo acquisto

Nella tempistica l’annuncio è fuorviante, nella sostanza probabilmente no: Hakim Ziyech andrà alla Roma.

Non subito come ha ipotizzato la televisione marocchina Arryadia: «L’annuncio verrà dato lunedì». Cioè oggi, per 30 milioni che Monchi verserebbe all’Ajax.

In realtà Monchi, che dalla sua casa di San Fernando può quasi scorgere il Marocco in lontananza dall’altra parte dello stretto di Gibilterra, tornerà stasera dalla Spagna dopo qualche giorno di riposo con famiglia e amici intimi. E non prevede di ufficializzare alcunché, neppure una cessione.

A sistemare l’operazione Ziyech si dedicherà più avanti. Resta il fatto che la cifra del trasferimento, 30 milioni, sia credibile. E che da Trigoria confermino un interessamento.

Gli indizi di un mercato a cinque stelle

Tutto lascia credere che sia solo questione di tempo: lo svela l’atteggiamento di Ziyech, che all’ex romanista Benatia ha confidato nel ritiro premondiale del Marocco di essere pronto a partire per l’Italia;

lo conferma la frase dell’allenatore dell’Ajax, Eric Ten Hag, che ha anticipato ai tifosi olandesi la dolorosa separazione dal momento che «Hakim ha l’accordo con un altro club e andrà via».

Gli accordi, e le questioni in sospeso

Monchi ha già trovato a maggio l’accordo con l’entourage del giocatore, che ha scelto la nazionale marocchina ma è olandese di nascita e di estrazione: cinque anni di contratto a 2 milioni netti a stagione.

Negli ultimi tempi non ci sono stati più segnali. Non potendo chiudere la trattativa con l’Ajax, in attesa dei soldi delle cessioni, Monchi chiederà a Ziyech un po’ di pazienza.

Dovrà solo stare attento alle mosse degli olandesi, che comprensibilmente hanno interesse ad aprire un’asta internazionale.

Ziyech il profilo del giocatore e la sua crescita

Del resto Ziyech, che ha giocato un Mondiale discreto nonostante l’eliminazione nei gironi, è un talento molto apprezzato in Europa per la sua compiutezza:

a soli 25 anni è un talento cristallino, un vero dieci, che però abbina alla qualità una forza e una resistenza che gli consentono di rendersi utile a una squadra anche nella fase difensiva.

Monchi e Di Francesco non a caso contano di inserirlo nel centrocampo della Roma, come mezz’ala pura, ruolo che ha già coperto sia nell’Ajax sia nel Twente, la squadra dove giocava fino al 2016:

pensate, anche quell’estate Ziyech fu vicinissimo allo sbarco in Italia per volere di Walter Sabatini che se ne era innamorato dopo averlo visto all’opera nell’Eredivisie.

Ma all’epoca l’Ajax fece valere la propria rapidità di esecuzione sul territorio nazionale e chiuse la trattativa per l’acquisto a 11 milioni.

Le indiscrezioni, il giocatore ha già visitato Trigoria

Perché allora non è stata chiusa prima la negoziazione? Secondo indiscrezioni, Ziyech ha addirittura già visitato in gran segreto il centro sportivo di Trigoria, prima del Mondiale.

La tavola insomma era apparecchiata, pronta per il gong che avrebbe aperto la festa, quando Monchi ha saputo che si stava profilando la possibilità di prendere Javier Pastore.

A quel punto ha deciso di dare la priorità all’affondo con il Psg. Ma Ziyech è sempre nella sua testa. L’Ajax ha abbassato le pretese, può vendere a 30 e non a 40, rendendo sostenibile l’investimento della Roma.

A Trigoria troverebbe un compagno di stanza ben noto: l’ex compagno Kluivert. In pratica, il meglio dell’accademia Ajax trapiantato nel laboratorio Di Francesco.