(Extra Inter) Il CT Roberto Mancini parla del futuro della Nazionale

Roberto Mancini parla del futuro dell’Italia

La delusione per l’assenza ai Mondiali, Mario Balotelli e il futuro della Nazionale. Questi i temi trattati da Roberto Mancini

Ospite di Balalaika su Canale 5, Roberto Mancini ha parlato della delusione per l’assenza ai Mondiali. Parole incoraggianti, però, da parte del CT che vede un futuro luminoso davanti a se’.

Belle parole anche su Mario Balotelli, tornato in Nazionale proprio grazie a Mancini.

Le parole di Roberto Mancini sulla Nazionale

“Per la nazionale italiana di calcio è stato devastante non andare ai Mondiali in Russia, e a giudicare dalle partite viste fin qui a parte il Brasile non vedo nazionali superiori a noi. Gli italiani quando mi incontrano mi dicono che potevamo starci anche noi in Russia e viste le squadre che ci sono è un pensiero che condivido. E’ un dispiacere guardare un Mondiale senza l’Italia.”

“Non tutto è così negativo come hanno detto in tanti. L’eliminazione è stata devastante ma i giocatori che abbiamo sono giovani e bravi. Dobbiamo avere entusiasmo e remare tutti per la Nazionale. Io ho trovato giocatori molto disponibili. La mia speranza è che possano giocare tutti con continuità per crescere molto da qui a due anni. Dobbiamo cercare di qualificarci per gli Europei e avere una squadra che possa puntare alla vittoria. Poi penseremo al prossimo Mondiale.”

Le parole di Roberto Mancini su Balotelli

“Mario? L’ho trovato bene, disponibile e con voglia di lavorare.”

“Dipende dalla sua testa, se andrà nella strada giusta potrà essere importante per la nazionale italiana. Ne parlano tutti perché lui fa notizia.”