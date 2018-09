Extra Inter, Pochettino: “Nel calcio bisogna rialzarsi ed essere forti”

Pochettino: “Vogliamo vincere col Brighton”

Mauricio Pochettino, allenatore degli Spurs, torna a parlare delle sconfitte rimediate contro Liverpool e Inter. Il momento, in casa Tottenham, non è proprio dei migliori, Il manager, però, tiene alto il morale della squadra e della società, la quale deve trovare il prima possibile una vittoria per dare respiro al proprio inizio di stagione. Kane e compagni saranno di scena contro il Brighton, una compagine di livello inferiore rispetto ai londinesi. L’eventuale esito positivo del match potrebbe essere la giusta base di partenza in vista del futuro, un futuro sia inglese sia europea. La sfida con il Barcellona si avvicina.

“Non è un periodo giusto per essere felici: gli ultimi risultati non sono certo positivi ma nel calcio devi rialzarti ed essere forte. E’ fondamentale credere nelle tue potenzialità, niente deve cambiare: periodi così, nel calcio, ci stanno. Sarà importante vincere col Brighton, non cambieremo niente per le sconfitte contro Liverpool e Inter, sono gare dove ci sta di perdere. So che per le persone i risultati sono tutto, ma noi dobbiamo stare calmi: conosciamo il nostro valore e ora l’importante è tornare subito alla vittoria” – ha affermato il coach -.