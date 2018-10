Extra Inter, paura al termine del match: il tecnico crolla a terra dopo la vittoria

Extra Inter, momenti di paura alla fine dell’incontro, la gioia per la vittoria spazzata via dall’improvviso crollo a terra del tecnico settantenne

Extra Inter, una vittoria che il tecnico non ha potuto festeggiare fino in fondo. Baciro Candè, commissario tecnico della Guinea-Bissau, è crollato a terra al termine del match vinto contro lo Zambia 2-1. Una vittoria di rimonta, dopo la rete del vantaggio degli ospiti siglata da Shonga al 13°. Nella ripresa i padroni di casa hanno prima pareggiato con Sunzu al 53° e segnata la rete della vittoria con Silva al 61°.

Sarà per la tensione, sarà per la gioia di un successo che ha proiettato la Guinea-Bissau al primo posto del gruppo K dell’African Nations Cup dopo quattro giornate, il commissario tecnico è crollato a terra. Il settantenne allenatore è stato subito soccorso dai medici presenti a bordo campo. Al momento non si hanno aggiornamenti sulle condizioni di Candé.

Una nazionale in crescita

La Guinea-Bissau è una delle nazionali emergenti del palcoscenico calcistico africano. Nel 2017 ha disputato per la prima volta nella sua storia la fase finale della coppa d’Africa. E’ arrivata a questo appuntamento storico vincendo il gruppo E, qualificandosi direttamente per la massima competizione continentale per nazionali.

La prima esperienza in coppa d’Africa è terminata nella fase a gironi. La Guinea-Bissau ha terminato al quarto e ultimo posto il gruppo A, con un solo punto conquistato. Sono arrivate due sconfitte contro Camerun (vincitore della coppa d’Africa 2017, ndr) e Burkina Faso, mentre il primo punto storico è arrivato grazie al pareggio ottenuto contro il Gabon padrone di casa.