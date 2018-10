Extra Inter – Napoli in paradiso. Insigne in gol all’ultimo respiro

Klopp va ko al San Paolo

Il Napoli di Carlo Ancelotti ottiene la prima vittoria stagionale in Champions. Vince all’ultimo respiro contro il Liverpool di Klopp. Il gol decisivo è stato di Insigne, divenuto capitano dopo l’uscita di Hamsik. Gli azzurri, padroni del campo sin dai primi minuti, creano diverse occasioni nella prima frazione di gioco. Il secondo tempo, combattuto, vede Callejon e compagni lottare su ogni pallone. Al minuto 90′ Insigne, figlio di Napoli, risolve una gara complicata, una gara che dà vita, linfa al percorso in Champions della formazione partenopoea.

Con 4 punti la posizione del Napoli nel girone europeo è solida e ora si può guardare al futuro con serenità. Gli animi si erano riscaldati e non poco dopo la sconfitta rimediata all’Allianz Stadium contro la Juventus. La risposta dei ragazzi di Ancelotti è arrivata in Europa. Insigne e compagni possono concentrasri al meglio sulla prossima gara di campionato, l’ultima prima della sosta per le Nazionali.