(Extra Inter) Milinkovic Savic sotto il mirino delle migliori squadre, i dettagli

E’ molto forte l’attrazione che Sergej Milinkovic Savic esercita sulla Juventus.

Milinkovic Savic è il giocatore più desiderato in questo momento, si passa dalla Juventus per le Italiane al Real Madrid e Manchester per le Europee.

In Italia ci sono solo i bianconeri, all’estero tra Real Madrid e Manchester United qualcosa può presto accadere, ma tant’è:

al nazionale serbo nato 23 anni fa in Catalogna gli uomini mercato bianconeri si stanno assiduamente dedicando

nell’attesa che la variabile del Mondiale modifichi lo scenario economico dell’operazione.

Per dire: se Lotito chiede più di 100 milioni adesso, cosa accadrà al gong di Russia 2018?

La Juve tallona il serbo, sebbene le alternative Rugani e Pjaca sembrino destinate ad altri approdi: il primo – prezzato dai 35 milioni in su – dovrebbe ritrovare Sarri al Chelsea

(che domani conta di ufficializzare e presentare il nuovo tecnico a 14 giorni dall’inizio del ritiro),

il secondo è braccato dalla Fiorentina mentre il Valencia, liberato Cancelo, può tornare alla carica.

Marotta e Paratici, intanto, proseguono nelle loro valutazioni ed è inevitabile pensare che occorrerà separarsi da un top della rosa qualora la Juventus voglia provarci sul serio per Milinkovic Savic.

L’indiziato non è soltanto Pjanic, monitorato dal Barcellona,

e di sicuro la trattativa con la Lazio non subirebbe un’accelerata in seguito alla sola cessione di Higuain (o di Alex Sandro, discorso diverse se partisse Dybala).

Magari domani il Pipita sarà titolare nell’Argentina che proverà a tenersi stretto il Mondiale e il Chelsea, nel caso, sarà alla finestra:

il primo a sgranare gli occhi è Sarri che alloggerà nei dintorni di Cobham, il centro d’allenamento del Chelsea (e qualcuno già lo definisce “Workaholic”, affetto dalla sindrome da dipendenza dal lavoro).

Il mercato di Sarri dalla bancarella Juventus e Napoli

Il tecnico spinge per l’ex Napoli e per Callejon, ma la zarina Granovskaja darà all’allenatore toscano una prima risposta non così positiva. Per la serie: “Dear coach, Higuain is too expensive”.

Ma i Blues non molleranno e nel contempo i bianconeri tengono vivo Morata, a parte Icardi.

Quanto alle potenziali alternative juventine al tutt’altro che svenduto Milinkovic Savic, restano vive le soluzioni Kovacic, Verratti e Rabiot.

Il 24enne croato che non vede l’ora di lasciare il Real Madrid si guarda attorno e i mercato bianconeri

si stanno assiduamente dedicando nell’attesa che la variabile del Mondiale modifichi lo scenario economico dell’operazione.

Quanto al regista abruzzese classe ’90, la pista è agevolata dal fatto che il giocatore non rappresenti un punto fermo del progetto Tuchel,

senza contare la “mano” di Raiola che in questa estate discuterà molto con la Juve.

Da verificare quanto sia tentata la Juventus, il cui treno passò sei anni fa e mai tornò. A Parigi è segnalato in uscita anche Adrien Rabiot, altro “giovane-vecchio” pallino di Marotta e Paratici.