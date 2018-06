Extra Inter, Maradona ricopre di elogi l’ex nerazzurro Ronaldo

Maradona: “Senza infortuni saresti stato il migliore”

Diego Armando Maradona, che sta seguendo con ansia e pun pizzico di pazzia lla sua Argentina, si ricopre di elogi il suo amico Ronaldo, il Fenomeno. L’ex nerazzurro è stato uno dei giocatori più forti della storia del calcio e la leggenda del Napoli decide di ricordalo. “Senza infortuni saresti stato il migliore della storia” – ha ricordato l’ex professionista -.

Le parole de la Mano de Diòs sanno di ammirazione, sanno di rispetto e orgoglio. Ronaldo ha fatto la storia, ma non quanto avrebbe potuto. Il fisico dell’attaccante, anzi le sue ginocchia non hanno retto abbastanza. I tifosi dell’Inter lo ricorderanno sempre per le sue giocate, per i suoi gol, per le lacrime dell’Olimpico (5 maggio 2002), ma anche per il Pallone d’oro e la Coppa Uefa alzata a Parigi nel 1998.

A proposito di Argentina, il Mondiale entra nel vivo. La formazione capitana da Messi ha vinto contro la Nigeria e ha conquistato gli ottavi di finale. L’Albiceleste sfiderà la Francia. La sfida tra le due squadre si preannuncia ricca di emozioni. I campioni, i talenti in campo saranno molti.

Per quanto riguarda il Brasile dell’ex Ronaldo, invece, possiamo dire diverse cosa positive. La squadra di Tite ha vinto il proprio girone e sfiderà il Messico agli ottavi. Naymar e compagni, nonostante la pressione e le prestazioni altalenanti, stanno trovando la migliore condizione.