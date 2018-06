Extra Inter – L’Uruguay ipoteca il primo posto, Salah porta in vantaggio…

Al via l’ultima giornata del girone A

Arabia Saudita-Egitto, insieme a Uruguay-Russia, sono le prime gare del Girone A della terza giornata ai Mondiali di Russia 2018. In palio c’è soltanto l’orgoglio, visto che le prime due nazionali sono già eliminate.

Dopo il primo tempo i padroni di casa si giocano il primo posto nel gruppo A contro la Celeste di Tabarez sono sotto 2-0 complice anche l’inferiorità numerica (doppio giallo a Smolnikov). Uruguay che ipoteca il primo posto del girone, andando in vantaggio con una punizione dal limite del Pistolero e raddoppia con un tiro dell’esterno del Genoa Laxalt, deviato da Cheryshev.

Per l’Egitto a segno l’ex Fiorentina e Roma Salah

Nell’altra gara del girone, Arabia Saudita ed Egitto sono sul risultato di 1-1: a Salah ha risposto Al Faraj dagli undici metri. Curiosità: questo è il primo match ufficiale tra Arabia Saudita ed Egitto dopo la Confederations Cup del 1999 – in quell’occasione vinsero i sauditi per 5-1, con quattro gol di Marzourk Al-Otaibi. Nel match anche tre espulsioni dirette ai giocatori egiziani.

Nelle precedenti quattro partecipazioni ai Mondiali, l’Arabia Saudita ha sempre incrociato un avversario africano, ma mai per due volte lo stesso. L’unica vittoria (1V, 2N, 1P) arrivò nel 1994 contro il Marocco e fu la sua prima in assoluto in Coppa del Mondo. Questa sarà la prima gara della storia per l’Egitto contro un avversario della confederazione asiatica ai Mondiali.

L’Asia diventa così il terzo continente che affrontano dopo Europa e Sudamerica. Le ultime otto reti subite dagli egiziani ai Mondiali sono tutte arrivate nella ripresa. L’Egitto non ha mai vinto una partita ai Mondiali (2N, 4P). L’unica nazionale ad aver disputato più gare nella competizione senza mai vincerne una è l’Honduras (nove).

Una sconfitta significherebbe per entrambe le squadre diventare la prima squadra a perdere tutte le gare del girone in questo Mondiale, nonché la prima dopo l’Honduras nel 2014. L’Arabia Saudita è ancora a quota zero gol fatti in questo Mondiale.

Soltanto 11 volte è successo che una squadra ha chiuso il torneo senza reti all’attivo in tre o più gare disputate: le ultime sono state Honduras e Algeria nel 2010. L’Arabia Saudita non vince da 12 gare di fila ai Mondiali (0V, 2N, 10P) e ha perso le ultime quattro senza andare a bersaglio. Dal suo passaggio al Liverpool, nel luglio 2017, l’attaccante egiziano Mohamed Salah ha segnato 49 gol in 57 gare ufficiali tra club e nazionale. Contro la Russia, Salah ha segnato con il suo primo e unico tiro nello specchio ai Mondiali.

