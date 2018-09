Extra Inter, Lucarelli: “L’Anti Juve? Al momento non esiste”

Lucarelli: “La Juve deve avere paura della Juve stessa”

Cristiano Lucarelli, ex giocatore di Livorno e Parma, parla di campionato, parla di Serie A. Al momento, la Juventus è la principale, se non l’unica pretendente al titolo di campione d’Italia. La squadra di Allegri, allenatore ex Milan e Cagliari, ha un’ottima squadra, una squadra ricca di talento e alternative. A parte Cristiano Ronaldo, vero fiore all’occhiello della campagna acquisti bianconera, Cancelo, Emre Can e Perin hanno arricchito la rosa della compagine di Torino. La società, guidata da Andrea Agnelli, si candida alla vittoria della Champions League. Anche il campione del Barcellona, Lionel Messi, ha affermato che i bianconeri sono i favoriti per la vittoria finale della Coppa dalle grandi orecchie.

“Anti-Juve? È la Juve stessa, dopo il mercato fatto rispetto all’anno scorso si è addirittura rinforzata. Purtroppo lo scudetto in Italia non è in discussione. Se dovessero però venire meno le motivazioni nello spogliatoio bianconero, allora a quel punto ci potrebbe essere spazio per Napoli e Inter” – ha affermato Lucarelli -. L’ex professionista ha espresso un giudizio importante, un giudizio che rispecchia l’opinione di molti altri dirigenti, calciatori ed esperti del campo. Solo il tempo potrà dire se, quello di quest’anno, sarà un campionato senza sosta oppure un torneo emozionante come quello dell’anno precedente.