Telles primo obiettivo per la difesa dei Reds

Il Liverpool, dopo una stagione terminata con la finale di Champions persa a Kiev contro il Real Madrid, continua senza sosta la sua campagna di rafforzamento. Dopo i colpi a centrocampo Keita e Fabinho, la formazione inglese vuole rinforzare la difesa con un acquisto di qualità ed esperienza. Il profilo tracciato da Klopp per innalzare il livello del reparto arretrato è quello di Alex Telles. Il terzino del Porto ha collezionato 30 presenze nell’ultimo campionato portoghese. ha segnato 3 gol e fornito ben 14 assist ai compagni di squadra. Si tratta di un giocatore di tecnica, di qualità, ma anche di precisione e resistenza.

Come terzino sinistro si è messo in luce con la maglia del Galatasaray e, anche se solo per una stagione, anche con la casacca dell’Inter. Il brasiliano ha un ottima tenuta difensiva, ma sa anche offendere al meglio e, soprattutto, è ottimo in fase di cross. Le assistenze messe a disposizione die compagni non sono state un caso. L’ala sinistra è il primo obiettivo per la difesa. Klopp lo impiegherebbe come titolare o come alternativa ad Arnold sulla corsia di sinistra. La campagna acquisti dei reds continua senza sosta. Non sono esclusi altri colpi, poichè la sessione di calciomercato è appena iniziata.

Altro affondo per Fekir?

Il Liverpool è stato ad un passo da Fekir nei primi giorni di giugno. Era tutto fatto con il Lione. Il trequartista sarebbe stato pagato circa 50 milioni di euro. La formazione francese, però, al ridosso dell’esordio mondiale della Francia, ha deciso di fare dietrofront. il gioiello della compagine transalpine resterà all’OL.

Non è escluso, però, che il Liverpool non possa rilanciare nei prossimi giorni. Il giocatore, e capitano del Lione, piace molto alla dirigenza inglese. Il numero 18 rispecchia al meglio le caratteristiche degli attaccanti di Anfield, poichè giovane, veloce e tecnico.

Inoltre, dopo quanto successo nella finale di Champions League, i Reds sono anche alla ricerca di un portiere. il primo nome della lista sembra essere quello di Alisson, che milita nella Roma. La formazione capitolina valuta il suo estremo difensore almeno 80 milioni di euro.

Ambizione e pressione in vista della prossima stagione

L’ultima annata ha visto il Liverpool arrivare in fondo a diverse competizioni (in Champions League i primis). L’obiettivo, in vista della prossima stagione, sarà uno solo: portare a casa un trofeo che manca da troppo tempo dalle parti di Anfield.