Mondiali, Mourinho sarà opinionista per una Tv russa

Ai Mondiali di Russia ci sarà un pò di Inter in campo, ma anche fuori. L’ex allenatore dei nerazzurri Mourinho, oggi al Manchester United, è stato ingaggiato da una Tv russa. Il portoghese sarà commentatore e opinionista. La competizione, visto l’ingaggio del tecnico ex Real Madrid, vede la partecipazione di un’altra figura illustre.

Le stelle, sul terreno di gioco, non mancheranno. Ronaldo e Messi saranno e punte di diamante delle rispettive Nazionali. Le favorite, o almeno le squadre che sulla carta hanno più probbailità di vincere la competizione, sono la Germania di Low e il Brasile di Neymar. Ma occhio all’Argentina dello stesso Messi e alla Spagna di Ramos e compagnia.

I giocatori daranno l’anima per attirare l’attenzione dei propri tecnici

Mancano ormai solo 100 giorni al Mondiale. La competizione è prestigiosa. il massimo a cui potrebbe ambire un singolo giocatore. Ci sono pochi interpreti sicuri del posto. La maggior parte di essi darà battaglia, in senso sportivo, per assicurarsi il pass utile per andare in Russia.

I manager delle varie Nazionali vengono avvistati spesso allo stadio per visionare certezze e possibili soprese dell’ultimo minuto. Una cosa è certa. Nonostante la mancanza dell’Italia, il talento, anche nell’imminente campionato del Mondo, non mancherà.