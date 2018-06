(Extra Inter) La Juventus punta Milinkovic Savic, ecco la risposta della Lazio

La Juventus punta Milinkovic Savic

Il mercato dei bianconeri si attiva, il sogno resta Milinkovic Savic. La Lazio ha risposto all’interessamento.

Il giocatore che più ha conquistato la Serie A l’anno scorso è, senza dubbio, Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo della Lazio ha giocato tutta la stagione con molta qualità, mentre la sua fisicità gli permette di dominare ogni duello. I biancocelesti, però, non sembrano intenzionati a lasciar partire il centrocampista, se non per cifre fuori dal normale.

La Juventus ha fatto un primo sondaggio per il centrocampista ma Lotito ha dato due risposte: la prima era una richiesta di 90 milioni più 20 di bonus; ora, invece, la richiesta è di 110 milioni più il cartellino di Bentancur. La Juventus per il momento mette da parte la trattativa, sperando che il giocatore faccia sentire la propria volontà di trasferirsi.

Le parole di Milinkovic Savic

“Prima riposo. Torno a casa, alla Lazio, dove ho un contratto. Poi vedremo se resto o vado via, dipende dal presidente e da Igli Tare. Parlerò con loro.”

“La Juve è una grande squadra, al top in Italia: lo si vede dagli scudetti e dalle coppe Italia in bacheca. In più c’è anche mio fratello a Torino, anche se devo vedere cosa fa lui. Vorrebbe giocare un po’ di più.”