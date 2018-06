Extra Inter, la caduta degli dei: in poche ore è successo tutto

Extra Inter, due grandi protagonisti costretti ad abbandonare

Extra Inter, il mondiale russo ha perso due grandi protagonisti nel giro di poche ore. Messi e Cristiano Ronaldo, i giocatori più forti del panorama calcistico mondiale, sono stati eliminati con le loro nazionali.

Grandi protagonisti con i club d’appartenenza, dove hanno vinto tutti i titoli possibili, oggi i due fuoriclasse hanno assaporato il gusto amaro della sconfitta. Francia e Uruguay hanno sconfitto, rispettivamente, Argentina e Portogallo, in partite che hanno regalato reti ed emozioni.

Mondiale e storia

Nel pomeriggio, l’Argentina è stata sconfitta dalla Francia 4-3, dopo essere stata in vantaggio 2-1. Un primo tempo concluso sull’1-1, con le reti di Griezmann su calcio di rigore al 13° e Di Maria al 41°. Nella ripresa, al 48° Mercado porta avanti l’albiceleste, ma Pavard al 57° rimette tutto in parità. Mbappé decide di mettere il suo timbro nel match, con la doppietta siglata al 64° e 68° che porta la Francia ai quarti di finale.

In serata, è l’Uruguay di Vecino a eliminare il Portogallo. Match concluso 2-1, con le reti siglate da Cavani al 7°, Pepe al 55° per i lusitani e ancora Cavani al 62° per il trionfo della Celeste. Francia e Uruguay si affronteranno nei quarti di finale venerdì 6 luglio.

Cristiano Ronaldo e Messi hanno due diversi rapporti con la nazionale. Entrambi trascinatori, ma solo il fuoriclasse portoghese ha vinto con la maglia della nazionale. Cristiano Ronaldo ha alzato al cielo di Parigi il trofeo vinto due estati fa, il campionato europeo. In una finale che l’ha visto uscire per infortunio nel primo tempo, il pallone d’Oro ha trionfato con il Portogallo grazie alla rete di Eder segnata contro la Francia nei tempi supplementari.

Per Messi, la nazionale è diventata un incubo. Nessun titolo vinto in carriera, con la maledizione della finali perse. Dal mondiale del 2016, perso in finale contro la Germania, alle finali di Coppa America perse nel 2015 e 2016 contro il Cile, entrambe ai calci di rigore. Ora, per entrambi i calciatori, si è concluso il sogno mondiale.