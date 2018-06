Extra Inter, Kahn: “La Germania ha meritato di uscire. Mi hanno deluso…”

Kahn: “Khedira e Ozil le delusioni più grandi”

Oliver Kahn, ex portiere del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, ha commentato, senza alcun timore, l’eliminazione della sua Germania ai Mondiali di Russia. “Hanno meritato di uscire, i giocatori non hanno dimostrato sufficiente impegno per passare. Sono mancati di gruppo, il loro gioco era troppo statico” – ha affermato l’ex professionista -.

“Le più grandi delusioni sono Khedira e Ozil. Sono stati nulli contro il Messico e in panchina contro la Svezia. Hanno avuto un’altra chance mercoledì e non l’hanno sfruttata. E loro sono due dei più esperti, hanno toppato in diverse occasioni” – ha aggiunto Kahn -.

La formazione, allenata da Low, era una delle favorite per la vittoria finale, ma non è stata in grado di rispettare le attese. Il manager, già prima dell’inizio del torneo, era stato criticato per le decisioni prese, per le scelte nel momento delle convocazioni. Giocatori importanti come Sanè non hanno preso parte alla spedizione e hanno subito creato nervosismo e pressione attorno alla selezione tedesca.

Il ko di ieri, mercoledì 27 giugno, ha fatto riflettere, ma non solo in negativo. Alla fine la rosa, ancora campione del Mondo in carica, è giovane, talentuosa e avrà la possibilità di crescere col tempo (solo Khedira e Neuer hanno più di 30 anni).