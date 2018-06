(Extra Inter) In mattinata le visite di Joao Cancelo al J Medical

Joao Cancelo a Torino

Il momento, alla fine, è giunto. Joao Cancelo, l’ex terzino dell’inter, vedrà se stesso in maglia bianconera dalla prossima stagione.

Si chiude, alla fine, una trattativa lunga e difficile. Dopo aver perso Lichtsteiner a parametro zero la Juventus doveva rinforzarsi e il portoghese riusci quasi a vinceerePer Joao Cancelo la Juventus ha dovuto pagare 45 milioni divisi in tre rate. Il Valencia, in ogni caso, è riuscito a vendere il giocatore alla cifra che voleva sin dall’inizio. Per i tifosi nerazzurri, nel frattempo è molto dura.

Il terzino portoghese è stato, senza dubbio, uno dei migliori giocatori della passata stagione e vederlo vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione sarà un momento di delusione per tutti i tifosi nerazzurri. Nel frattempo, però, la dirigenza si muove per cercare il sostituto di Cancelo in vista della prossima annata. Tra i primi nomi quello più caldo sembra essere quello di Davide Zappacosta, attualmente al Chelsea.

Il ruolo di Joao Cancelo

Joao Cancelo è arrivato alla Juventus per giocare titolare, sulla carta, sulla destra ed avere due terzini in grado di offendere in fase offensiva, accompagnando i compagni più avanzati.

In ogni caso, però, al terzino portoghese servirà un po’ di allenamento. Massimiliano Allegri, infatti, negli anni ha dimostrato di preferire soluzioni più conservative e difensive. Se Cancelo non riuscirà a migliorare velocemente sulle qualità difensive sarà difficile vederlo regolarmente in campo