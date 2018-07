Extra Inter, inserimento di Mourinho: è sfida alla Juventus per il centrocampista

Extra Inter, il tecnico del Manchester United segue il giocatore, obiettivo della Juventus

Extra Inter, il Manchester United di José Mourinho segue da vicino un obiettivo di mercato della Juventus. Dopo l’ottima stagione disputata con la Lazio, sul centrocampista Sergej Milinkovic-Savic ci sono gli occhi di molti top club europei.

Il valore del giocatore serbo è aumentato notevolmente in questa stagione. Il presidente della Lazio Lotito chiede circa 150 milioni di euro per Milinkovic-Savic, una cifra che, al momento, non trova acquirenti.

L’interesse di Mourinho

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex tecnico nerazzurro ha messo gli occhi sul centrocampista della Lazio. Potrebbe accendersi una sfida con la Juventus a colpi di milioni di euro. Attualmente, il problema è la richiesta del club biancoceleste, che non scende sotto i 150 milioni.

Oltre a Juventus e Manchester United, su Milinkovic-Savic c’è l’interesse di Barcellona e Real Madrid. Tornando a parlare di Mourinho e del Manchester United, c’è da fare una considerazione sulla squadra inglese.

A centrocampo, i Red Devils hanno acquistato il brasiliano Fred dallo Shakhtar Donetsk per circa 60 milioni di euro. Pochi giorni fa, è arrivato il rinnovo di contratto di Fellaini fino al 2020. Con Pogba titolare nella squadra di Mourinho, nonostante una stagione non esaltante, l’arrivo di Milinkovic-Savic potrebbe portare lo United a giocare con un centrocampo a tre. Un’operazione economica importante per la società inglese, che vuole tornare a trionfare in Premier League e in Champions League il prima possibile.