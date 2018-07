Extra Inter, il giocatore rinnova il suo contratto. Resterà al Liverpool

Salah continuerà a giocare ad Anfield

Mohamed Salah ha rinnovato il contratto con il suo club, ovvero il Liverpool, fino al 2023. I Reds confermano così il loro fuoriclasse. Nella stagione passata, l’egiziano, che ha lasciato il Mondiale subito per via di tre sconfitte in altrettante partite, ha vinto la Scarpa d’oro e ha trascinato la sua squadra in finale di Champions League a suon di reti.

Un infortunio, dovuto ad un contrasto fortuito con Sergio Ramos, lo ha allontanato dal terreno di gioco in anticipo. La sua finale si è conclusa mezz’ora dopo il fischio d’inizio. Le lacrime e la gravità dell’infortunio potevano tenerlo lontano anche dalla competizione mondiale, ma il numero dieci della Nazionale egiziana ha fatto di tutto per esserci.

E ha giocato al fianco dei suoi compagni, segnando anche 2 gol. Tornando al Liverpool, Klopp lo considera uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e non ha mai avuto l’intenzione di privarsene. Allo stesso tempo, i dirigenti e uomini mercato dei Reds hanno rinforzato la squadra, acquistando Fabinho e Keita.

Il prossimo obiettivo della campagna acquisti inglese dovrebbe essere un portiere, viste le prestazioni di Karius e Mignolet nelle precedenti stagioni. Il primo nome della lista, nonostante la valutazione elevata, è Alisson, estremo difensore della Roma.