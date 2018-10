Extra Inter – Ibrahimovic: “Non tornerò in Europa, ho una certa età ormai”

Ibra: “Spero di raggiungere i play-off con i Galaxy”

Zlatan Ibrahimovic, ex giocatore dell’Inter, si concede ai microfoni e parla della sua carriera, del suo futuro. In passato, lo svedese ha vestito le maglie di squadre importanti, vincendo tutto a livello nazionale, ma senza mai alzare la tanto desiderata Champions League. Il numero 9 dei Los Angeles Galaxy non vede un ritorno in Europa, almeno nell’immediato. “Penso di essere in una situazione dove ho bisogno del giusto equilibrio fra lavoro e riposo anche perche’ arrivo da un infortunio, ho una certa eta’ e sto caricando molto in allenamento. Non sto pensando a un ritorno in Europa, anche perche’ abbiamo ancora due partite e poi speriamo di essere ai play-off” – ha affermato lo svedese -.

Dopo una lunga carriera fatta di vittorie e conquiste, sembra che anche lo stesso Zlatan Ibrahimovic abbia deciso di terminare il proprio percorso calcistico in un campionato di medio-basso livello come quello americano. La Serie A, la Liga, la Premier League e l’Eredivisie hanno potuto godere dei suoi colpi di classe, di follia, di genio. Lo svedese ha fatto la fortuna di tutte le squadre per le quali ha giocato.