(Extra Inter) Gonzalo Higuaìn si allontana dalla Juventus

Gonzalo Higuaìn si allontana dalla Juventus

La Juventus si prepara a cedere Gonzalo Higuaìn, le pretendenti non mancano. Serve, però, un sostituto all’altezza.

Il futuro di Gonzalo Higuaìn è appeso ad un filo. L’attaccante dell’albiceleste che questa sera partirà titolare nel match decisivo contro la Nigeria non sembra così sicuro della sua permanenza alla Juventus. Il possibile trasferimento di Maurizio Sarri al Chelsea è stato il primo indizio, secondo Tuttosport, infatti, l’ex tecnico del Napoli avrebbe già contattato il Pipita per sapere la sua disponibilità ad un eventuale trasferimento. Attenzione, però, perché il Chelsea non è l’unica squadra interessata al Pipita.

Il Bayern Monaco, per esempio, dovrà gestire la situazione di Robert Lewandoski. L’attaccante polacco, infatti, non sembra per niente convinto di restare in Baviera anche la prossima stagione e, in caso di cessione, i bavaresi potrebbero puntare sull’attaccante della Juventus. Higuaìn, nel frattempo, si concentra sull’Argentina e aspetta di tornare in Italia prima di prendere una decisione sul suo futuro.

Gonzalo Higuaìn e Maurizio Sarri pronti a riunirsi

Il futuro di Maurizio Sarri sembra sempre più vicino al Chelsea di Antonio Conte. Il primo colpo che pianifica l’ex allenatore del Napoli è proprio il Pipita. Secondo le indiscrezioni di Tuttosport, infatti, Maurizio Sarri non vorrebbe trattenere Morata.

Lo scambio che si potrebbe proporre alla Juventus tra Morata e Higuaìn sarebbe, senza dubbio, lo scambio dell’anno. L’unica cosa che c’è da fare ora, però, è aspettare la fine del mondiale per capire le intenzioni del Pipita.