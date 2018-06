(Extra Inter) Dopo Zanaiolo, Santon e Pastore la Roma ora punta a Berardi

È una Roma sempre più insaziabile sul calciomercato, ora occhi puntati su Berardi.

Dopo aver chiuso il colpo Javier Pastore, infatti. secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il D.s. giallorosso Monchi si appresta a chiudere anche per l’acquisto di Domenico Berardi dal Sassuolo.

L’attaccante esterno è un pallino del tecnico Eusebio Di Francesco, che lo ha allenato durante le stagioni alla guida della squadra emiliana, e il patron Squinziha fissato il prezzo del suo cartellino a 20 milioni di euro.

Zanaiolo in prestito per Berardi

I giallorossi, che hanno manifestato il loro forte interesse per il giocatore calabrese già lo scorso gennaio, puntano sul prestito con obbligo di riscatto,

e per convincere il Sassuolo hanno proposto Nicolò Zaniolo, appena arrivato dall’Inter, o il giovane bomber Mirko Antonucci come contropartite tecniche.

Berardi e la risposta del club

Il club emiliano al momento nicchia sui due nomi, ma la trattativa ben avviata col Bologna per portare in neroverde Federico Di Francesco,

figlio del tecnico giallorosso che ha lo stesso ruolo di Berardi, dimostrerebbe la sua volontà di chiudere positivamente l’operazione con la Roma.

Dopo una stagione con più ombre che luci, per Berardi, dal canto suo pronto a sposare il progetto giallorosso,

l’approdo nella capitale alla corte del suo maestro potrebbe segnare il suo rilancio e il ritorno ad alti livelli di rendimento.

William Bianda sbarca a Roma

Intanto in serata il difensore francese William Bianda dovrebbe sbarcare a Roma. Martedì Monchi ha trovato l’accordo definitivo con il Lens per il suo acquisto per una cifra fra i 4 e i 5 milioni di euro.