(Extra Inter) Calciomercato: il Milan rischia di perdere un pezzo da 90. Buffon lo chiama a Parigi

Gigi Buffon vuole portare l’amico Leo Bonucci al Psg con lui.

L’indiscrezione, lanciata dal quotidiano francese “Le Parisien”, che Buffon vuole l’amico Bonucci con se al Psg, ha trovato conferme e ulteriori dettagli nella giornata di ieri e promette di avere sviluppi in settimana.

Perché il Psg, pur essendo sempre sotto osservazione dell’Uefa per le spese folli della scorsa estate quando sono arrivati sia Neymar che Mbappé (deve tenere sotto controllo gli ammortamenti), qualche acquisto ha intenzione di farlo.

Bonucci l’uomo degli equilibri

Non solo SuperGigi a parametro zero. Il presidente Al-Khelaifi e l’emiro Al Thani vogliono rinforzare la squadra mettendo dentro giocatori abituati a giocare la Champions League. E anche se Bonucci non l’ha mai vinta, con la Juventus un paio di finali le ha disputate. L’esperienza internazionale non gli manca e non a caso era stato cercato dai francesi anche lo scorso anno, prima del trasferimento in rossonero. L’amicizia di Buffon e l’esclusione del Milan dalle coppe europee stavolta potrebbe permettere di scrivere un finale diverso della storia.

Difesa a tre, con Bonucci pilastro fondamentale

Il Psg sta pensando concretamente a Leo perché Tuchel, il nuovo tecnico dei parigini, sta riflettendo concretamente sulla possibilità di passare al 3-4-3. Attualmente in rosa ha tre centrali: Thiago Silva, Marquinhos e Kimpembe.

Abbastanza in caso di linea a 4, pochi se varierà lo spartito tattico. Anche perché con la retroguardia a 3 il tecnico tedesco avrebbe bisogno di un elemento capace di agire da centrale e di guidare il reparto, due cose che Bonucci ha fatto per parecchio tempo (e bene) alla Juventus, con Conte prima e con Allegri poi.

Anche in caso di conferma della linea a 4, però, lo sbarco di Leo non va escluso.

Perché Buffon lo ha sponsorizzato parecchio e perché, esattamente come la scorsa estate, il Psg potrebbe provare a cedere il quasi trentaquattrenne Thiago Silva che peraltro ha un ingaggio da 12 milioni a stagione.

Per Al Thani pagare lo stipendio del difensore del Milan (8 milioni più bonus) non sarebbe un problema e, visto che ha rispettato le richieste dell’Uefa di cedere giocatori entro il 30 giugno, margini di manovra per fare acquisti ci sono.

L’agente di Bonucci valuta l’affare

L’agente di Bonucci, Alessandro Lucci, qualche contatto a Parigi lo ha già avuto e i prossimi giorni cercherà di capire in via Aldo Rossi se l’operazione sia fattibile.

Fondamentale sarà la richiesta economica del Milan che vuole tenere tutti i suoi big e non gradisce che i suoi tesserati siano offerti ad altre società.

Di certo i rossoneri non hanno intenzione di “regalare” il loro capitano che può partire solo in caso di una offerta ritenuta adeguata. E siccome è stato pagato 40 milioni (più 2 di bonus) 12 mesi fa…

Scambio Suso vs Brozovic o Perisic

Tra coloro che possono cambiar maglia anche Suso che ha estimatori in Spagna e nell’altra metà di Milano, quella nerazzurra. Lo spagnolo piace molto a Spalletti e a sua volta l’ex Liverpool e Genoa è tentato dalla prospettiva di giocare in Champions.

Suso ha una clausola da 40 milioni valida solo per l’estero, non per la Serie A. Mirabelli non intende cederlo ai cugini se non di fronte a un’offerta super o all’inserimento (che pare impossibile) nella trattativa di uno tra Brozovic e Perisic, i due giocatori dei quali aveva caldeggiato l’acquisto quando lavorava all’Inter