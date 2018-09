(Extra Inter) Calcio in lutto: due morti misteriose in poche ore

Loading...

Extra Inter: un ex del Cagliari tra i due ragazzi morti

Quando la morte colpisce il mondo del calcio è sempre un momento doloroso per tutti. Quando muoiono due ragazzi di vent’anni nel volgere di poche ore allora è davvero un dramma.

Uno dei due episodi tocca da vicino il calcio italiano. A Cagliari è morto improvvisamente Krystian Popiela, ex attaccante della Primavera degli isolani nella quale aveva debuttato nel 2016 a soli 17 anni.

La comunicazione ufficiale della squadra isolana è comparsa sul sito della società. “Il Cagliari Calcio, profondamente addolorato dalla tragica notizia, si stringe con affetto attorno ai familiari del giovane Krystian Popiela, scomparso ad appena 20 anni. Sempre sorridente, durante la permanenza seppe conquistare l’affetto e la simpatia di tutti, dai compagni ai dirigenti.Ciao, Krystian”.

Regolamento dei conti in Francia

Ancora più drammatiche le notizie riportate dal sito della Gazzetta dello Sport su quanto avvenuto in Francia. “William Gomis, ex calciatore del Saint Etienne è stato ucciso nella notte tra domenica e lunedì in un apparente regolamento di conti a Le Seyne-sur-Mer. Secondo le prime ricostruzioni da parte della polizia transalpina a muovere il duplice omicidio sarebbe stato un regolamento di conti legato al traffico di droga. Al momento nessuna informazione sugli assassini che sarebbero in fuga”.

Il ragazzo aveva indossato la maglia delle giovanili Saint Etienne per cinque stagioni , fino allo scorso giugno. Anche il club francese ha salutato il suo giocatore con un comunicato sul proprio sito: “Abbiamo appreso con immensa tristezza della tragica morte di William Gomis – scrivono i Verdi -. I dirigenti, gli allenatori, i giocatori e i dipendenti del club sono profondamente colpiti dalla scomparsa improvvisa di William e offrono le loro più sentite condoglianze alla sua famiglia”.

Fonte Gazzetta.it