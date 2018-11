Un’ex allenatore dell’Inter riparte da una panchina di Premier League

Un’ex allenatore dell’Inter riparte da una panchina inglese

Nuova avventura per l’ex allenatore dell’Inter Claudio Ranieri, che tornerà in Inghilterra dopo l’incredibile stagione vissuta con il Leicester City. Il tecnico ha avuto moltissime esperienze nella nostra serie A. All’inizio della sua carriera infatti ha allenato Parma e Fiorentina. Poi ci sono state le parentesi estere: Valencia, Atletico Madrid e Chelsea. Da li poi il ritorno in Italia, dove ha occupato la panchina di una neo promossa Juventus, che ha portato addirittura al terzo posto.

Poi nella sua Roma, squadra che tifava da bambino, dove ha sfiorato lo scudetto perso all’ultima giornata nel 2010. Quell’anno fu l’Inter di Mourinho a impedirgli di realizzare il sogno del suo primo scudetto. Inter che allenerà due anni dopo, in seguito alla breve avventura di Gasperini.

Dopo le non felici esperienze al Monaco e nella nazionale greca arriva la panchina del Leicester. Li Ranieri riesce a realizzare il suo sogno nel modo più bello e impensabile. Scudetto con una squadra che veniva da una salvezza all’ultima giornata.

Nuova panchina

Ora il tecnico romano è pronto a ripartire da un’altra panchina inglese, quella del Fulham. Ranieri si è detto commosso e intenzionato a restituire alla squadra il blasone e il livello che merita.