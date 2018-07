Ex Inter, il suo trasferimento scatena i tifosi: bruciata la maglia

Ex Inter, dall’amore indiscusso all’odio totale

Ex Inter, un trasferimento che ha portato la tifoseria a reagire in maniera negativa. Mauro Zarate, ex giocatore nerazzurro, è passato dal Velez Sarsfield al Boca Juniors. L’attaccante argentino, che ha militato anche nella Lazio in serie A, era vicino al rinnovo col Velez, prima della decisione improvvisa di lasciare il club.

Il suo futuro sarà al Boca Juniors, il club più titolato d’Argentina. Una scelta dovuta soprattutto alla possibilità di puntare a vincere la Copa Libertadores.

L’ira dei tifosi del Velez

La notizia del suo trasferimento ai rivali del Boca ha scatenato la reazione della tifoseria del Velez. Dall’amore all’odio più profondo, da idolo della curva a giocatore più odiato, in un attimo per Zarate è cambiato tutto.

I tifosi non hanno preso bene questa decisione e tra i tanti modi di manifestare questo malcontento c’è stato anche il gesto di bruciare la maglia numero nove di Zarate. Un video presente su Twitter, postato dal giornalista Pablo Carrozza.

Oltre al filmato dell’accaduto, il giornalista spiega come Zarate abbia tradito la fiducia di tutta la tifoseria del Velez. In passato, il giocatore argentino aveva dichiarato che non avrebbe mai giocato in un’altra squadra argentina al di fuori del Velez.

Vicino allo stadio del Velez, si sono messi subito al lavoro per togliere tutti i manifesti con Zarate presente, mentre l’account ufficiale Twitter del club ha cambiato immediatamente l’immagine di copertina, sostituendo Zarate con un altro calciatore.

Un trasferimento che ha suscitato grandi polemiche in Argentina. Un altro momento molto caldo sarà quando Zarate tornerà a giocare contro il suo Velez.