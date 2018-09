Euforia Inter: Vecino e Icardi esultano sui social per la vittoria

Vecino e Icardi se la ridono su Instagram dopo la vittoria contro il Tottenham per 2-1

La vittoria di 2-1 sul Tottenham in Champions League ha portato una ventata di entusiasmo in casa nerazzurro. Entusiasmo che mancava dopo il difficile avvio in campionato e dopo la sconfitta di sabato scorso contro il Parma. Soddisfazione anche per i 64mila tifosi che hanno animato San Siro ed espresso la propria soddisfazione tramite i social.

Soddisfazione espressa anche dai giocatori nerazzurri proprio sui social. In primis colui che ha deciso la gara, Matias Vecino. L’uruguayano ha regalato i tre punti ai nerazzurri a due minuti dalla fine. “Ancora senza fiato, andiamo”, ha postato quest’ultimo sul proprio profilo Instagram con uno scatto che lo ritrae felice insieme a Icardi, autore del pareggio nerazzurro. Immancabile anche l’esultanza di Wanda Nara, moglie di Icardi, mostrata direttamente da San Siro su Instagram.