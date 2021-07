Roggero a ID: "Prestito Inter? Non è come quello del Liverpool. Italia-Belgio: ecco chi vince"

Nicola Roggero, ospite questo pomeriggio delle nostre trasmissioni su Twitch, ha parlato del recente prestito ottenuto dall'Inter per mano del fondo Oaktree. Sui presunti legami, in termini di operazioni finanziarie, col calcio inglese, il giornalista - grande esperto di calcio internazionale - ha dichiarato: "Tutto il mondo è paese, però attenzione. Il Liverpool impegna una sua proprietà, Anfield. E' diverso. Se il Liverpool ha deciso di dare in pegno Anfield ha messo qualcosa che gli appartiene. Mi sembra più volatile la situazione italiana. Alla Juve credo sia intervenuta Exor: l'impegno è gravoso. L'Inter mi risulta non abbia pagato gli stipendi: in qualunque lega professionistica americana, al primo stipendio saltato sei fuori. E la Lega eventualmente provvede a pagare gli stipendi per far concludere la stagione".

Roggero ha espresso la sua visione: "Il calcio deve il suo grande successo al fatto che al pallone possono vincere tutti. A differenza del rugby. Nel calcio può succedere che la Francia, strafavorita, perda la partita. Il fatto che si giochi coi piedi ampia le possibilità. Se a cinque minuti dalla fine Muller non tira fuori, probabilmente di Inghilterra-Germania parleremmo in maniera differente. Il calcio si gioca su un punteggio bassissimo: chi sa convertire i gol, vince. Se giocano Hazard e De Bruyne la favorita è il Belgio, senza loro lo è l'Italia. Se non gioca uno dei due, magari si va ai supplementari. Chi fa la differenza? Chiesa. Sa inventarsi le situazioni. Può cambiare il match come con l'Austria".