Nicola Roggero a ID: "Il Belgio la più forte. Finali a Wembley? Follia. La Danimarca, la fiaba, Eriksen..."

Nicola Roggero, giornalista di Sky e voce inconfondibile di indimenticabili telecronache, è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di InterDipendenza.

Grande esperto di calcio internazionale, Roggero ha parlato di Europei e gara dell'Italia, impegnata stasera nel match contro il Belgio: "Una vittoria ci spianerebbe la strada per la finale? Sì. Una volta che superi uno scoglio, aumenti del 50 per cento le tue possibilità. Proprio per leggi aritmetiche. Il Belgio è, con l'esclusione della Francia, la formazione più quotata. Vediamo se ci saranno De Bruyne e Hazard, ma non c'è dubbio sia la più forte. Credo ci sia del vero nelle parole di Martinez: la decisione su De Bruyne e Hazard è medica. Dal punto di vista tecnico nessuna discussione, però se non stanno bene c'è poco da fare. Non credo sia pre-tattica: anche loro stanno aspettando. Ma penso abbiano a quest'ora già deciso: il responso sarà arrivato in mattinata".

Sull'attacco dell'Italia, formato da piccoletti... "E' una vecchia storia nel football. Si dice che quelli alti siano anche lenti. Pensiamo, però, a Bolt. Uno più piccolo è ragionevolmente più bravo negli spazi brevi. Il Belgio però sulla linee laterali ha esterni veloci. Bisogna guardare l'insieme della squadra",

L'Inghilterra... "Lo si dice da sempre che è l'anno giusto. Anche in tornei passati. Gli inglesi possono contare su una serie di fattori: giocare nel campionato più forte, ovvero confrontarsi con calciatori estremamente forti e alcuni dei migliori allenatori al mondo; e poi non dimentico che gli inglesi a livello giovanile hanno vinto spesso negli ultimi anni. Mount, Saka, Foden, Grealish: sono quelli che hanno alimentato la forze delle squadre giovanili che hanno vinto. Battuta la Germania si ritrovano in una parte di tabellone buona. Avranno semifinale e finale a Wembley se battono l'Ucraina. Spero Wembley incida molto poco in termini di contagi: i dirigenti della Uefa sono folli. Mi sembra una decisione totalmente pazzesca. Solo averla pensata e difesa... spero la questione non porti problemi. Giocare su un terreno che conosci, con 20-30-40mila persone darà una carica incredibile a loro".

La Danimarca... "Se può vincere? Perché no. E' una squadra forte, tecnica. Ha giocatori che giocano nei principali campionati d'Europa. Devo dire che il dramma Eriksen, che per fortuna sembra in via di risoluzione e che è l'unica cosa che ci interessa, ha compattato ulteriormente questa squadra. Col Belgio nel girone hanno giocato una grande partita. Hanno sopperito all'uscita di Eriksen. Hanno mostrato una notevole freschezza atletica. Hanno un incontro giocabilissimo contro la Repubblica Ceca: una volta arrivati in semifinale, potrebbe essere una nuova fiaba dopo quella del 1992".