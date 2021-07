Mercato Inter: gli esterni? Dalla Premier. Ecco perché c’è anche il terzo colpo

Bellerin a destra, Alex Telles a sinistra e Nandez a centrocampo. L'Inter lavora su questi tre giocatori. Bellerin è la prima scelta a destra da tempo. C'è l'ok del calciatore al trasferimento in Italia. Inter e Arsenal non hanno ancora trovato l'accordo sulla formula. I nerazzurri hanno proposto il prestito con diritto di riscatto, mentre il club londinese vuole l'obbligo di riscatto.

Sempre dalla Premier League, potrebbe arrivare l'esterno sinistro. Alex Telles è una pista concreta, un'occasione in questa sessione di mercato. Al Manchester United è chiuso da Shaw, all'Inter può rilanciarsi. Non siamo ancora nel vivo della trattativa, ma l'esterno dei Red Devils ha scalato le gerarchie a sinistra.

A centrocampo si tratta sempre con il Cagliari per Nandez. Il giocatore ha scelto l'Inter. I due club trattano da tempo. Un tira e molla. Tempi lunghi per la chiusura? C'è ancora distanza tra le parti, ne servirà ancora. Ricordando gli esuberi in casa nerazzurra: Nainggolan, Vidal, Lazaro. Sarà importante risolvere queste situazioni, per poter operare in entrata.